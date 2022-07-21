Удар у Вінниці: в лікарні загинула 20-річна дівчина

Кількість жертв внаслідок авіаудару російських військ по центру Вінниці зросла до 26 осіб – померла 20-річний Ольга Лисенко. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Так, у день російської атаки, 4 липня, Ольга поверталася від стоматолога. На момент прильоту ракети, близько 10:40 год. дівчина була на площі Перемоги.

Унаслідок вибуху Ольга отримала 98% опіків шкіри. Понад два тижні вона боролася за своє життя в реанімації, однак вижити не вдалося.

Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по центру Вінниці зросла до 26 осіб.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські окупанти обстріляли центр Вінниці. Крилаті ракети «Калібр» влучили в офісний центр, а також пошкодили Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Кількість жертв щоразу зростала і тепер сягнула 25 осіб, ще 68 людей перебувають у лікарні.

Удар по Вінниці українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським назвала терактом і закликала світ врешті визнати росію державою-терористом. У Євросоюзі зі свого боку заявили, що рф відповість за воєнний злочин у Вінниці.

Разом із тим у росії згодом визнали, що військові свідомо били по цивільних об’єктах у Вінниці.