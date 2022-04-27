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росіяни змушують персонал Запорізької АЕС повісити портрет путіна

Наталя Дуляба

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російські окупаційні війська, які досі перебувають на захопленій Запорізькій атомній електростанції, готуючись до 9 травня, примушують персонал повісити портрет президента рф володимира путіна. Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник «Енергоатому» Петро Котін.

«Персонал ЗАЕС перебуває під великим тиском. Зараз загарбники носяться з сакральною подією, 9 травня, носяться зі своїми колорадськими стрічками… [змушують] повісити портрет путіна на станції, щоб всі ходили та плювали на цей портрет, я думаю», – сказав він.

Водночас Петро Котін додав, що на Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських військових. Незважаючи на це, влада перебуває на зв’язку з працівниками станції. Технічно «Енергоатом» продовжує керувати її роботою та відповідати за безпеку.

Втім посадовець наголосив, що Україна не може гарантувати всі зобов’язання, які є в «Енергоатому» як в оператора стосовно ядерного матеріалу, що є на ЗАЕС.

«Фізична безпека об’єкта порушена, адже там перебувають російські загарбники, які фактично контролюють ситуацію з проходженням персоналу, зберіганням ядерного матеріалу. Фактично персонал Запорізької атомної станції повинен погоджувати свої дії з командирами цих загарбників», – пояснив Котін.

Зазначимо, що окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня. Вона досі перебуває під контролем російських військ.

Війська рф обстрілювали ЗАЕС, через що була загроза вибуху. Цей напад Україна розслідує як теракт і екоцид.

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