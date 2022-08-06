Данілов про контрнаступ ЗСУ: наберімось терпіння, не вірте «диванним» експертам

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав набратись терпіння щодо контрнаступу ЗСУ, оскільки строки визначають військові на чолі з Верховним головнокомандувачем, а не «диванні» експерти. Про це він сказав в інтерв’ю ТРК «Київ», пише Українська правда.

«Давайте будемо спокійно ставитись до цих речей, коли це (контрнаступ – ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм треба починати. І головне як швидко, як з якомога меншою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни –звільняти наші території від окупанта», – відзначив він.

За словами секретаря РНБО так звані «диванні» експерти не володіють інформацією щодо реальної ситуації.

При цьому Данілов нагадав, що вже звільнені від окупантів Київська, Чернігівська та Сумська області. Він підкреслив, що «треба набратись терпіння і побачити все це на власні очі».

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці липня у британській розвідці вважали, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, а окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Зі свого боку американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські загарбники зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу України, а ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Водночас українська розвідка каже, що контрнаступ ЗСУ змушує кремль стягувати свої війська на півдні України. Окупанти зараз перегруповують свої сили на Херсонському і Запорізькому напрямках, а в Криму тим часом активізувались партизани й протестні рухи.

Разом із тим рашисти можуть готувати й власний контрнаступ, адже на правому березі Херсонщині формують ударну групу. Проте у ЗСУ прогнозують, що в них виникнуть значні труднощі, тож успіху не буде. Детальніше читайте за цим посиланням.

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