Обстріл Запорізької АЕС розслідують як теракт і екоцид

Офіс генерального прокурора та СБУ розпочали розслідування нападу на Запорізьку атомну електростанцію. За даними слідства, ворог створює загрози екокатастрофи в Україні та Європі. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

Цієї ночі збройні сили РФ напали на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Це є найбільша АЕС в Європі і шоста в світі. Ворожий обстріл спричинив пожежу і загрозу ядерного вибуху, наслідком якого може бути екологічна катастрофа світового масштабу.

Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України розпочали розслідування за фактом вчинення екоциду та терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ст. 441 та ч. 2 ст. 258 КК України).

За даними офісу генпркурора, міжнародне право забороняє військове або будь-яке вороже використання засобів впливу на природне середовище. Згідно Женевських конвенцій, установки і споруди, що містять небезпечні сили, зокрема: греблі, дамби й атомні електростанції, – не повинні ставати об’єктами нападу. Втім, агресор, не гребує обстрілом житлових масивів, шкіл, садків, лікарень і майже щодня вдається до атак на об’єкти підвищеної небезпеки.

В перший же день війни, російські війська захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Наразі вони незаконно утримують персонал ЧАЕС. Через пересування ворожої важкої техніки порушено верхній шар ґрунту на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. В повітря піднявся радіоактивний пил. За даними Автоматизованої системи радіаційного контролю, в зоні відчудження показники збільшилися від 4,6 до 15,7 разів у порівнянні із середньорічними.

Внаслідок обстрілу території пункту захоронення радіоактивних відходів київської філії “Об’єднання Радон” у м. Києві було виведено з ладу Автоматизовану систему радіаційного моніторингу.

Крім цього, агресор здійснив навмисний напад та обстріл нафтобази у с. Крячки Васильківської громади Київської області. Пожежа на ній призвела до масового забруднення атмосфери шкідливими речовинами та забруднення землі бензапіреном з потраплянням до підземних вод.

За інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України екологічні збитки від цієї пожежі складають 810 млрд грн. Також збройні сили РФ обстріляли та спричинили пожежі на нафтобазах в м. Охтирка Сумської області та в м. Чернігові.

За кожним таким фактом ми разпочали кримінальні провадження. Організовано проведення слідчих дій для фіксації злочинів та їх наслідків.

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