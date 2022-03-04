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Росія обстрілює Запорізьку АЕС. Є загроза вибуху

Андрій Котенський

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти з усіх боків обстрілюють Запорізьку АЕС.

«Російська армія з усіх боків обстрілює Запорізьку АЕС, найбільшу АЕС у Європі. Пожежа вже спалахнула», – повідомив він.

За його словами, якщо ЗАЕС вибухне, то наслідки будуть у 10 разів страшнішими за Чорнобиль.

«Росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників, створити зону безпеки!», – зазначив Кулеба.

За даними Української правди, на підступах до Запорізької АЕС тривають бої з росіянами, українські військові тримають оборону.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що техніка РФ веде вогонь по енергоблоках найбільшої АЕС Європи. На станції вже зафіксовано займання та існує реальна загроза ядерної небезпеки всьому світу .

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