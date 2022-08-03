У Варшаві вважають невипадковим удар по Львівщині під час візиту польського міністра

Ракетний удар по Червоноградському району Львівщини, поблизу кордону з Польщею, у день візиту до Києва глави польського МЗС Збігнєва Рау є невипадковим. Таку думку в ефірі Польського радіо висловив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, пише Укрінформ.

«Думаю, що обстріл (Червоноградського району – ред.) під час цього візиту не є зовсім випадковим», – сказав Яблонський.

Дипломат зауважив, що росія від початку повномасштабної війни атакує різні цілі в Україні, велика частина яких є цивільними об’єктами. Крім того, за словами Павела Яблонського, арсенали високоточної зброї рф вичерпуються.

«Відтак росія змушена вести цю війну методами неточних обстрілів, що часто відбувається коштом цивільних об’єктів. Вони (росія – ред.) повністю усвідомлюють, що ударів можуть завдавати по цивільних об’єктах, і йдуть на це», – наголосив польський дипломат.

Він звернув увагу на те, що обстріл Львівської області відбувся під час візиту міністра закордонних справ Рау в Україну. За словами Яблонського, глава польської дипломатії під час візиту вкотре підкреслив послідовність політики Варшави щодо підтримки України і мобілізації міжнародної спільноти для надання допомоги Києву.

Як повідомляв Львівський портал, під вечір 2 серпня російські війська випустили по Україні вісім крилатих ракет Х-101. Сім із них, які летіли у різні регіони, збила протиповітряна оборона. Лише одну ракету знищити не вдалося, вона долетіла на Львівщину і влучила в ціль у Червоноградському районі.

За приблизними підрахунками, цей ракетний обстріл обійшовся кремлю у 104 мільйони доларів.

Як відомо, саме 2 серпня у Києві побував голова ОБСЄ, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау. Під час візиту він заявив, що організація запускає велику програму для України, аби підтримати її у подоланні викликів, пов’язаних з війною. Ця програма втілюватиметься без згоди рф як держави-учасниці ОБСЄ, де діє принцип консенсусу.

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