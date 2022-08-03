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За вечір росія випустила по Україні ракет на 104 мільйони доларів

Наталя Дуляба

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Ракетний обстріл України, який російські окупанти здійснили під вечір 2 серпня, кремлю обійшовся у 104 мільйони доларів. При цьому вони були викинуті на вітер у прямому сенсі цього слова, адже ЗСУ зуміли збити практично всі випущені ракети. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Повітряних Сил, з району Каспійського моря російські бомбардувальники випустили по Україні 8 крилатих ракет типу Х-101 (Х-555). Всі вони летіли у напрямку центральних, південних та західних областей. 7 із 8 ракет збила українська протиповітряна оборона.

Лише одна ворожа ракета, яку не вдалось знищити, долетіла і вразила ціль на Львівщині – зенітно-ракетний комплекс. Постраждалих не було.

За підрахунками українського Forbes, одна ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів. Тому випущені 2 серпня по Україні 8 таких ракет обійшлися москві у 104 мільйони доларів.

На те, скільки грошей керівництво росії готове витрачати на ракетні обстріли України, доречно відреагував речник українського МЗС Олег Ніколенко:

«Тільки вчора росія атакувала Україну ракетами на понад 100 мільйонів доларів. Своєю злочинною війною путін доводить росію до бідності замість того, що інвестувати у її майбутнє. Чи не час росіянам перестати маршувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити питання?».

Також видання Forbes підраховувало, що на один день війни в Україні росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть якраз на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

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