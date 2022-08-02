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Росія поцілила у Львівщину із Каспійського моря. Назвали уражену ціль

Андрій Котенський

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Російська ракета уразила зенітно-ракетний комплекс на Львівщині. Збитки та постраждалі уточнюються. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

За даними ЗСУ, ракетна атака здійснювалася із Каспійського моря. Нашим силами ППО вдалося збити сім із восьми крилатих ракет

«Окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України. Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил», – йдеться у повідомленні.

Єдина ракета, яку не вдалося збити вразила ціль на Львівщині.

«На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються», – повідомили у командуванні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що зафіксовано влучання ракети у Червоноградському районі Львівщини.

Востаннє росія атакувала територію Львівщини вранці 25 червня.

18 квітня рашисти атакували Львів. В результаті авіаудару загинуло семеро людей.

13 березня росія атакувала центр Миротворчості на Львівщині, де загинуло понад 50 людей, ще майже 150 отримали поранення.

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