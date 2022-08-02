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В Україну прибув глава МЗС Польщі: прагне поновити місію ОБСЄ

Ольга Денисяка

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2 серпня міністр закордонних справ Польщі, чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Збігнєв Рау розпочав візит в Україну. Про це йдеться у Твіттері польського головування в ОБСЄ.

«Незважаючи на російський обструкціонізм, Польща рішуче налаштована забезпечити діяльність та допомогу ОБСЄ Україні», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 1 липня стало відомо, що ОБСЄ закриє Офіс проєктного координатора в Україні через позицію росії, яка не дала згоди на продовження його мандату.

Польське керівництво відразу заявило, що докладатиме всіх зусиль, щоб ОБСЄ залишалася присутньою та співпрацювала з Україною.

Додамо, що офіс проєктів ОБСЄ в Україні був створений 1 червня 1999 року. Його завдання були зосереджені на зміцненні безпеки країни та розвитку її законодавства, інституцій та практики відповідно до демократичних стандартів.

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