Під час повітряної тривоги на Львівщині пролунав вибух від російської ракети. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Так, за попередньою інформацією військової адміністрації, є одне влучання ворожої ракети на території Червоноградського району.

Наразі деталі не повідомляють. На місце вже виїхали оперативні служби.

Як відомо від 24 лютого над Львівщиною збили 24 російські крилаті ракети та 11 БПЛА.

Востаннє росія атакувала Львівщину вранці 25 червня.

18 квітня рашисти атакували Львів. В результаті авіаудару загинуло семеро людей.

13 березня росія атакувала центр Миротворчості на Львівщині, де загинуло понад 50 людей, ще майже 150 отримали поранення.