Шойгу збрехав про знищення HIMARS в Україні, – Пентагон

У Пентагоні спростували заяви міністра оборони рф Сєргея Шойгу про те, що росіяни нібито знищили Україні шість ракетних комплексів HIMARS. Про це пише Еспресо із посиланням на Reuters.

«Ми знаємо про ці останні заяви міністра Шойгу, і вони знову є відверто брехливими», – зауважив речник Пентагону Тодд Брессіл.

Він зазначив, що українські військові з руйнівною точністю й ефективністю застосовують кожну з ракетних систем HIMARS, які «США, союзники та партнери надали для захисту від жорстокого, злочинного вторгнення росії».

Як повідомляв Львівський портал, 1 серпня в Україну доставили ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тепер на озброєнні ЗСУ уже є 12 таких систем.

Перші HIMARS’и надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали американці, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі вже відзначав, що ЗСУ ефективно застосовують HIMARS. Як українські військові працюють із цими РСЗВ, дивіться тут.

За останніми офіційними даними, українські військові за допомогою HIMARS вже знищили 50 складів зі зброєю і боєприпасами у тилу окупантів.

Додамо, що глава Міноборони Олексій Резніков заявляв про впевненість, що західні партнери нададуть Україні ракети до систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км.

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