Україна отримала ще чотири системи HIMARS

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну доставили ще чотири системи залпового вогню HIMARS. Про це 1 серпня він написав у своєму Twitter’i.

«Чотири додаткові системи HIMARS вже прибули в Україну… Ми довели, що є розумними операторами цієї зброї. Звук залпу HIMARS став головним хітом цього літа на передовій», – написав Олексій Резніков.

Він подякував президенту США Джо Байдену, главі Пентагону Ллойду Остіну та американським громадянам за зміцнення Збройних Сил України.

Зазначимо, саме останній пакет допомоги США, оголошений на початку липня, передбачав надання Україні, зокрема, ще чотирьох HIMARS. Таким чином на озброєнні ЗСУ уже є 12 таких систем.

Перші HIMARS’и надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали американці, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі вже відзначав, що ЗСУ ефективно застосовують HIMARS. Як українські військові працюють із цими РСЗВ, дивіться тут.

Додамо, що глава Міноборони Олексій Резніков заявляв про впевненість, що західні партнери нададуть Україні ракети до систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км.

Загалом українські військові за допомогою HIMARS вже знищили 50 складів зі зброєю і боєприпасами у тилу окупантів.

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