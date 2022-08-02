Під час атаки на Львівщину пролунало два вибухи

Під час атаки військового об’єкта у Червоноградському районі Львівщини пролунало два вибухи. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За попередніми даними постраждалих немає, але масштаби руйнувань ще встановлюють.

«Під час повітряної тривоги сталися два вибухи на території військового об’єкта у Червоноградському районі. Масштаби руйнувань ще встановлюють. Постраждалих на Львівщині станом на зараз немає», – повідомив Максим Козицький.

Як відомо, росія запустила по Україні 8 ракет із Каспійського моря. Сім із них було збито протиповітряною обороною, утім одна російська ракета уразила зенітно ракетний комплекс на Львівщині.

Раніше Львівський портал повідомляв, що зафіксовано влучання ракети у Червоноградському районі Львівщини.

Востаннє росія атакувала територію Львівщини вранці 25 червня.

18 квітня рашисти атакували Львів. В результаті авіаудару загинуло семеро людей.

13 березня росія атакувала центр Миротворчості на Львівщині, де загинуло понад 50 людей, ще майже 150 отримали поранення.

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