Підозрюваний у криміналі ексдиректор «Львівелектротрансу» Свищо поновився на посаді через суд

Колишній директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо, якого підозрюють у махінаціях під час закупівлі електроенергії, через суд поновився на посаді та відсудив більше 660 тисяч гривень за рік вимушеного прогулу. Відповідне рішення 28 липня ухвалив суддя Пустомитівського районного суду Володимир Мусієвський, пише Zaxid.net.

Андрій Свищо очолював ЛКП «Львівелектротранс» з липня 2019 року. У червні 2021-го його звинуватили у зловживанні службовим становищем через закупівлю електроенергії для підприємства без тендерів. За версією слідства, це призвело до розтрати майже 1 мільйона гривень. Натомість у Львівській міськраді стверджували, що завдяки цій закупівлі комунальне підприємство насправді зекономило 5,3 млн грн.

Наприкінці липня 2021 року Свища звільнили з посади директора «Львівелектротрансу». Дотепер його обов’язки виконує головний інженер підприємства Володимир Ковалів.

На час досудового розслідування Галицький районний суд призначив Андрію Свищу нічний домашній арешт. Справу на розгляд суду скерували ще восени минулого року (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата державних коштів шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Втім Андрій Свищо вирішив оскаржити рішення про своє звільнення у суді і 28 липня цього року суддя Пустомитівського райсуду Володимир Мусієвський визнав незаконним і скасував наказ управління транспорту Львівської міськради про розірвання контракту з Андрієм Свищо та зобов’язав поновити його на посаді директора ЛКП «Львівелектротранс».

Суддя також зобов’язав управління транспорту Львівської міськради сплатити Андрію Свищу середній заробіток за час вимушеного прогулу з 27 липня 2021 року до 28 липня 2022 року включно, що складає майже 661,4 тис. грн. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Разом із тим журналістам Андрій Свищо заявив, що планує повернутися на роботу, адже звільнення вважає незаконним.

«Рішення про моє звільнення було незаконним і було прийняте за надуманими фактами. Планую поновитися на роботі. Я буду домагатися, аби сума компенсації була регресом стягнута з заробітних плат чиновників, які прийняли незаконне рішення про моє звільнення. Таким чином бюджет міста втрат не понесе», – сказав Андрій Свищо.

У мерії кажуть, що наразі не отримували це рішення суду, хоча за словами Андрія Свища, він передав рішення суду через ЦНАП ще у п’ятницю, 29 липня.

Як повідомляв Львівський портал, за 2020 рік Андрій Свищо, очолюючи «Львівелектротранс», заробив майже 1 млн грн і увійшов до переліку посадовців-багатіїв із Львівської міськради. Детальніше читайте у статті за цим посиланням.

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