СБУ розповіла деталі про махінації з закупівлями «Львівелектротрансу»

Силовики викрили схему привласнення майже 1 млн грн бюджетних коштів посадовцями ЛКП «Львівелектротранс». Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні СБУ.

СБУ повністю задокументувала протиправну схему оборудки з бюджетними коштами на ЛКП «Львівелектротранс». Встановлено, що чиновники комунального підприємства привласнили майже 1 млн грн через публічні закупівлі електроенергії.

«Оперативники з’ясували, що посадовці безпідставно укладали додаткові угоди з придбання електроенергії в інтересах конкретного підприємства», – кажуть в СБУ.

За зібраними доказами вже провели аудиторське дослідження, товарознавчу та економічну експертизи. За даними обласної прокуратури, всі вони підтвердили збитки у 969 тисяч гривень.

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У ході проведення обшуків на території ЛКП та підприємства, яке здійснювало постачання енергії, вилучено тендерну документацію на закупівлю електроенергії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 (розтрата державних коштів через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) ККУ.

Правоохоронці вже оголосили підозру керівнику «Львівелектротрансу», втім наразі ще встановлюється причетність інших чиновників до корупційної оборудки.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскацію майна.

Зазначимо, що із початку 2020 року ЛКП «Львівелектротранс» очолює 41-річний Андрій Свищо. За рік він заробив майже 1 млн грн і увійшов до переліку посадовців-багатіїв із Львівської міськради. Детальніше читайте у статті за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, вручити підозру Андрію Свищо правоохоронці намагались ще 31 травня, однак цього зробити не вдалося, бо очільник ЛКП пішов у відпустку. Корупційний скандал на «Львівелектротрансі» жодним чином не коментують.

Тим часом у пресслужбі мерії Львова кажуть, що завдяки закупівлям електроенергії «Львівелектротранс» навпаки зекономив 5,3 млн грн. Втім міська рада висловила готовність допомагати правоохоронцям у розслідуванні справи.

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Фото: прокуратура, СБУ