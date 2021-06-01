Поліція відкрила кримінал через підозрілі закупівлі «Львівелектротрансу»

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через закупівлі ЛКП «Львівелектротранс» електроенергії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

У Львівській міськраді кажуть, що «Львівелектротранс» проводило закупівлю електроенергії без посередників, аби зекономити бюджетні кошти. Власне, на цьому вдалося зекономити 5,3 млн грн. Втім такими закупівлями зацікавились правоохоронці і відкрили кримінал.

«Завдяки закупівлі електроенергії без посередників за пів року ЛКП «Львівелектротранс» зекономило 5,3 млн грн коштів громади міста. Однак правоохоронні органи мають запитання. Львівська міська рада готова сприяти розслідуванню», – кажуть у департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Жодної офіційної інформації про відкрите кримінальне провадження чи будь-яких інших деталей справи поки немає. Відомо, що наразі тривають слідчі дії щодо керівництва комунального підприємства.

Реклама партнерів

Львівський портал звернувся за роз’ясненням до речниці «Львівелектротрансу» Ольги Мельник, втім від коментарів вона відмовилась, зіславшись на своє перебування у лікарні. У пресслужбі комунального підприємства наразі теж жодним чином не відреагували на цю ситуацію.

Як пише Zaxid.net, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, директора ЛКП «Львівелектротранс» Андрія Свищо підозрюють у зловживанні службовим становищем. Його підозрюють у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

31 травня йому намагались вручити підозру, але поліцейським не вдалося це зробити через те, що Свищо перебуває у відпустці.

Тим часом у мерїі додають, що сподіваються на об’єктивне розслідування правоохоронців, а також додають, що будуть всіляко їм у цьому сприяти.

Нагадаємо, із початку 2020 року ЛКП «Львівелектротранс» очолює 41-річний Андрій Свищо. За рік він заробив майже 1 млн грн і увійшов до переліку посадовців-багатіїв із Львівської міськради. Детальніше читайте у статті за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.