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Директора «Львівелектротрансу» Андрія Свища звільнили з посади

Ольга Денисяка

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Директора ЛКП «Львівелектротранс» Андрія Свища звільнили з посади за зловживання службовим становищем. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що спеціально створена комісія провела службове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем управлінця. Відтак, за результатами розслідування, прийняли рішення звільнити з посади Андрія Свища.

В.о. директора ЛКП «Львівелектротранс» призначено Володимира Коваліва, головного інженера підприємства.

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Напередодні підозрюваному у зловживанні службовим становищем директору ЛКП «Львівелектротранс» Андрію Свищу призначили запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту.

Нагадаємо, цьогоріч червні правоохоронці відкрили кримінальне провадження через закупівлі ЛКП «Львівелектротранс» електроенергії. В СБУ зазначили, що чиновники комунального підприємства привласнили майже 1 млн грн через публічні закупівлі електроенергії.

Зокрема, директора «Львівелектротрансу» Андрія Свищо підозрюють у зловживанні службовим становищем. Його підозрюють у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. 31 травня Андрію Свищо намагались вручити підозру, але поліцейським не вдалося це зробити через те, що він перебував у відпустці.

Тим часом у пресслужбі мерії Львова заявляли, що завдяки закупівлям електроенергії «Львівелектротранс» навпаки зекономив 5,3 млн грн. Втім міська рада висловила готовність допомагати правоохоронцям у розслідуванні справи.

Додамо, що 41-річний Андрій Свищо очолює ЛКП «Львівелектротранс» із початку 2020 року.За рік він заробив майже 1 млн грн і увійшов до переліку посадовців-багатіїв із Львівської міськради. Детальніше читайте у статті за цим посиланням.

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