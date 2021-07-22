Директору «Львівелектротрансу» суд призначив нічний домашній арешт

Підозрюваному у зловживанні службовим становищем директору ЛКП «Львівелектротранс» Андрію Свищу призначили запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту. Про це пише Zaxid.net.

15 липня Галицький районний суд Львова призначив директору «Львівелектротрансу» домашній нічний арешт до 15 вересня. У цей період він має перебувати вдома з 23:00 до 6:00.

Свища також зобов’язали відвідувати правоохоронців на їхню вимогу, здати паспорт та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. У відстороненні з посади директора ЛКП «Львівелектротранс» суд відмовив.

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Нагадаємо, цьогоріч червні правоохоронці відкрили кримінальне провадження через закупівлі ЛКП «Львівелектротранс» електроенергії. В СБУ зазначили, що чиновники комунального підприємства привласнили майже 1 млн грн через публічні закупівлі електроенергії.

Зокрема, директора «Львівелектротрансу» Андрія Свищо підозрюють у зловживанні службовим становищем. Його підозрюють у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. 31 травня Андрію Свищо намагались вручити підозру, але поліцейським не вдалося це зробити через те, що він перебував у відпустці.

Тим часом у пресслужбі мерії Львова заявляли, що завдяки закупівлям електроенергії «Львівелектротранс» навпаки зекономив 5,3 млн грн. Втім міська рада висловила готовність допомагати правоохоронцям у розслідуванні справи.

Додамо, що 41-річний Андрій Свищо очолює ЛКП «Львівелектротранс» із початку 2020 року.За рік він заробив майже 1 млн грн і увійшов до переліку посадовців-багатіїв із Львівської міськради. Детальніше читайте у статті за цим посиланням.

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