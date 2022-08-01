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Під Скадовськом знищили склад боєприпасів і техніку, яку окупанти стягнули з Криму

Наталя Дуляба

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У неділю, 31 липня, під Скадовськом, що на Херсонщині, знищили великий склад боєприпасів і техніки, яку російські загарбники звезли з окупованого Криму. Про це пише Укрінформ із посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

«Учора було знищено черговий склад боєкомплектів і військової техніки, яку стягнув з Криму ворог. Це на околиці Скадовська, за очисними спорудами, туди ворог стягнув туди велику кількість паливно-мастильних матеріалів», – сказав він.

За словами Сергія Хланя, на складі також було й багато інженерної техніки, яку женуть для ремонту пошкоджених логістичних артерій, зокрема Антонівського мосту.

Депутат зауважив, що загарбники намагаються маскувати цистерни під вантажівки, наварюючи на них каркаси з маскувальними сітками, але це їх не рятує.

«Дуже влучним потраплянням ракети туди було знищено це розташування. До речі, з вечора і до ранку там палає полум’я, місцеві повідомляють, що такого вогню не бачили ніколи… вище, ніж п’ятиповерхова будівля», – підкреслив Хлань.

Як повідомляв Львівський портал, українська військова розвідка стверджує, що успішний наступ ЗСУ змушує окупантів стягувати на південь техніку із Криму.

Водночас у британській розвідці вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, а окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими. Американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські загарбники зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу України, а ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Загалом українські військові за допомогою HIMARS вже знищили 50 складів зі зброєю і боєприпасами у тилу окупантів.

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