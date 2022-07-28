Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору. Попереду в України іспит на чесний конкурс нового керівника НАБУ, повідомив Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Олександр Клименко був затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним, якого призначили напередодні.

Нового керівника САП призначали із 2020 року

В грудні 2021 року конкурсна комісія оприлюднила рейтинг кандидатів на посаду керівника САП та його заступника. Відповідно до рейтингу, детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Після цього комісія тричі не могла затвердити результати конкурсу та офіційно оголосити переможця, оскільки ряд членів комісії блокували процес відбору. Офіційно оголосити переможця змогли лише 19 липня 2022 року. Так, Клименко має стати головою САП, а Синюк – заступником керівника.

Нагадаємо, що 20 грудня 2021 року скандальний Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії САП. Як пише УП з посиланням на рішення суду, до 16 липня 2015 року комісія мала повноваження визначати порядок проведення, а після цієї дати – залишилися повноваження лише з організації та проведення конкурсу.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року.

Що відомо про Олександра Клименка

35-річний Олександр Клименко народився на Слобожанщині. Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові (юрист).

Як пише Апостроф, кар’єру він розпочав із посади слідчого, а потім старшого слідчого в органах внутрішніх справ Києва у березні 2010 року.

У листопаді 2015 року Клименко став старшим слідчим у Національній поліції. У березні 2016 року – взяв участь у конкурсі та став детективом Національного антикорупційного бюро. А вже за рік виріс до старшого детектива, а у листопаді 2017 року обійняв посаду керівника відділу.

Розслідував кримінальні провадження щодо екснардепа-втікача Олександра Онищенка, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Чому це рішення є таким важливим

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата в члени ЄС. Щоб розпочати переговори про вступ, Україна має виконати низку рекомендацій Єврокомісії.

Зокрема, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Україна має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

Напередодні посли країн «Групи семи» (G7) у Києві заявили про критичну важливість своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 17 липня заявив, що конкурс на посаду очільника САП має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Він наголосив, що відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.

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