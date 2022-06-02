У САП ініціювали чергове засідання комісії щодо призначення керівника

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проведе засідання комісії, яка має обрати керівника установи. Конкурс на керівника САП триває вже два роки. Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Так, у конкурсі на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак вже два роки немає формального рішення про його призначення.

Цього разу засідання ініціювали п’ятеро членів комісії – троє міжнародних та двоє українських. Шабунін заявив, що комісія забов’язана зібратися згідно положення про її роботу.

«Прямо цього місяця буде ухвалене критично важливе рішення для долі України – кандидатство в Євросоюзі. За можливість такого стрибка у розвитку нашої держави та її інтеграції до ЄС гинуть найкращі українські воїни», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал раніше, ряд членів комісії блокують процес відбору, оскільки не хочуть незалежної САП.

9 жовтня 2021 року засідання комісії, яка має обрати керівника, не відбулося у суботу через відсутність кворуму. Тоді голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що на засідання комісії в суботу не з’явилися три члени, контрольовані Офісом президента: Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.

Як відомо, 21 грудня 2021 року члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

Перед цим комісія оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

На початку грудня посли країн G7 закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.