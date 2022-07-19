Комісія нарешті затвердила нового голову САП. Чому перипетіям ще не кінець

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу. Найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, він має стати новим очільником САП. Відповідне рішення комісія ухвалила під час засідання 19 липня.

Відповідно до законодавства, тепер подання про призначення Олександра Клименка на посаду керівника САП передадуть на розгляд Генпрокурору, який і призначає керівника.

Конкурс затягнувся ще з 2021 року

В грудні 2021 року конкурсна комісія оприлюднила рейтинг кандидатів на посаду керівника САП та його заступника. Відповідно до рейтингу, детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Після цього комісія тричі не могла затвердити результати конкурсу та офіційно оголосити переможця, оскільки ряд членів комісії блокували процес відбору. Офіційно оголосити переможця змогли лише 19 липня 2022 року. Так, Клименко має стати головою САП, а Синюк – заступником керівника.

Як пише hromadske, також комісія звернулась до Офісу генпрокурора з проханням надати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією. Упродовж трьох днів після отримання підтвердження комісія подасть на розгляд генпрокурора результати конкурсу.

Нагадаємо, що 20 грудня 2021 року скандальний Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії САП. Як пише УП з посиланням на рішення суду, до 16 липня 2015 року комісія мала повноваження визначати порядок проведення, а після цієї дати – залишилися повноваження лише з організації та проведення конкурсу.

Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року.

Це ще не означає, що керівника САП вже призначили

Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін зазначив, що призначення керівника САП може затягнутись.

Він нагадує, що не зважаючи на те, що комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків. Також Офіс генпрокурора може відкладати підтвердження, що переможці конкурсу не мають проблем із корупцією та люстрацією.

«Уже пів року ОГП не давав ніяких відповідей комісії, тож тепер, коли Офіс генпрокурора в руках Татарова, Клименко не буде керівником САП. Бо підтвердження від Офісу генпрокурора може надходити безкінечно…Не виключено, що поки Офіс Генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з’явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу. Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення», – написав Шабунін.

Після відсторонення Ірини Венедіктової з посади генпрокурорки Зеленський доручив тимчасово виконувати її обов’язки Олексію Симоненку, якого вважають наближеним до заступника керівника ОП Олега Татарова. Детальніше про те, хто це, читайте за посиланням.

Що відомо про Олександра Клименка

35-річний Олександр Клименко народився на Слобожанщині. Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого у Харкові (юрист).

Як пише Апостроф, кар’єру він розпочав із посади слідчого, а потім старшого слідчого в органах внутрішніх справ Києва у березні 2010 року.

У листопаді 2015 року Клименко став старшим слідчим у Національній поліції. У березні 2016 року – взяв участь у конкурсі та став детективом Національного антикорупційного бюро. А вже за рік виріс до старшого детектива, а у листопаді 2017 року обійняв посаду керівника відділу.

Розслідував кримінальні провадження щодо екснардепа-втікача Олександра Онищенка, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Чому це рішення є таким важливим

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата в члени ЄС. Щоб розпочати переговори про вступ, Україна має виконати низку рекомендацій Єврокомісії.

Зокрема, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Україна має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ.

Напередодні посли країн «Групи семи» (G7) у Києві заявили про критичну важливість своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 17 липня заявив, що конкурс на посаду очільника САП має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Він наголосив, що відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.

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