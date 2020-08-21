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Львів'янин Холодницький звільнився з САП

Ольга Денисяка

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Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький за власним бажанням звільнився з посади. Про це він написав на сторінці у Facebook та опублікував наказ про звільнення, передає Львівський портал.

 

Згідно з наказом про звільнення Холодницького, він припиняє очолювати САП з 1 вересня і повністю звільняється з органів прокуратури.

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Posted by Назар Холодницький on Friday, August 21, 2020

 

Назар Холодницький зазначив, що за час його роботи в Україні змінилися чотири генеральні прокурори і кожен із них «хотів створити режим підзвітності САП». Він запевнив, що САП жодного разу не виконувала вказівок згори.

За його словами, за 5 років його роботи НАБУ І САП встановили збитків у кримінальних провадженнях на понад 200 мільярдів гривень, притягнули до відповідальності 16 народних депутатів, 22 топпосадовців, 47 суддів, 68 керівників державних підприємств та 17 вищих посадових осіб державних органів.

Холодницький був керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з 30 листопада 2015 року. Термін його повноважень закінчувався 30 листопада 2020 року.

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