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Призначення керівника САП є критично важливим, – посли G7

Ольга Денисяка

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Посли країн «Групи семи» (G7) у Києві заявили про критичну важливість своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться у Твіттері німецького головування в групі послів G7 у Києві.

«Як ми обговорили з віцепрем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ тощо.

Як відомо, конкурс на керівника САП триває вже два роки, оскільки ряд членів комісії блокують процес відбору. 21 грудня 2021 року члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

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