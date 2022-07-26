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ЗСУ вдарили по російських ОМОНівцях в окупованому Лисичанську

Наталя Дуляба

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Українські військові знову завдали втрат російським окупантам у тимчасово захопленому Лисичанську. Цього разу під прицілом опинились ОМОНівці. Про це йдеться у Telegram управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

ЗСУ вдарили по будівлі, де розмістились підрозділи російського ОМОНу (поліцейські особливого призначення). Результат – 12 ліквідованих рашистів.

Самі ж окупанти нарікають, що хтось «здав» місце їхньої дислокації у Лисичанську і погрожують відповіддю.

«Дякуємо добрим людям за інформацію. Чекаємо ще. Ви будете приємно здивовані нашою роботою за вашими координатами», – додають у СтратКомі.

Нагадаємо, нещодавно у Лисичанську стався вибух у штабі загарбників. Загинули пів сотні окупантів.

Як писав Львівський портал, 3 липня Генштаб офіційно повідомив, що ЗСУ довелося вийти з Лисичанська через переважаючі сили ворога. Таким чином російські окупанти захопили майже всю територію Луганської області.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай стверджував, що в Лисичанську сили росії удесятеро переважали над українськими.

Нещодавно стало відомо, що у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ росія втратила близько 11 тисяч військових, ще орієнтовно 20 тисяч вояк дістали поранення.

Станом на кінець липня російські війська не окупували всю територію Луганської області – під контролем ЗСУ залишаються ще два населені пункти. Бої тривають.

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