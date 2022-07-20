Луганщина не окупована повністю, – Гайдай

російські війська не окупували всю територію Луганської області – під контролем ЗСУ залишаються ще два населені пункти. Бої тривають. Про це 20 липня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«росіяни готуються до псевдореферендуму про приєднання Луганської області в межах її адмінкордонів до рф. Але вони брешуть, що вся Луганщина вже окупована, тому через страх контрнаступу намагаються швидко провести вибори без вибору, бо це дозволить заявити, що Україна напала на росію та оголосити загальну мобілізацію», – написав він.

За словами Сергія Гайдая, станом на кінець липня українські військові обороняють ще два населені пункти Луганської області. Тому він закликав не сіяти зраду через те, що нібито Луганщину «здали».

«Нам головне – виграти війну. І якщо після боїв нашим військовим все ж таки доведеться залишити один чи два населені пункти, це не буде трагедією. Я хочу всім пояснити: не треба волосся на голові виривати і казати, що Луганщину здали. Ніхто Луганську область не здавав. Нам важливий кінцевий результат – виграти війну проти росії на таких умовах, аби повернути всі наші території, які є під тимчасовою окупацією, в тому числі й Луганщину», – наголосив глава області.

Нагадаємо, 3 липня Генштаб офіційно повідомив, що ЗСУ довелося вийти з Лисичанська через переважаючі сили ворога. Таким чином російські окупанти захопили майже всю територію Луганської області.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай стверджував, що в Лисичанську сили росії удесятеро переважали над українськими.

Нещодавно стало відомо, що у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ росія втратила близько 11 тисяч військових, ще орієнтовно 20 тисяч вояк дістали поранення.

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