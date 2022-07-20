Резніков назвав втрати росіян у битвах за Сєвєродонецьк і Лисичанськ

Українські військові знищили близько 11 тисяч окупантів під час боїв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області. Про це під час дискусії, організованої Atlantic Council, повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише РБК-Україна.

«За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів», – розповів він.

За словами Резнікова, українські військові знищили близько 2 тисяч солдатів так званої «ЛНР» і близько 8-9 тисяч військовослужбовців збройних сил рф.

При цьому міністр додав, що у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ ще понад 20 тисяч ворожих солдатів отримали поранення. Близько 6,5 тисяч із них дістали важкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними у війні проти України росія вже втратила 38 750 своїх військових, 1700 танків, 3905 бойових броньованих машин, 221 літак та 188 вертольотів. Детальніше читайте за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, 3 липня Генштаб офіційно повідомив, що ЗСУ довелося вийти з Лисичанська через переважаючі сили ворога. Таким чином російські окупанти захопили майже всю територію Луганської області.

Голова Луганської АВА Сергій Гайдай стверджував, що в Лисичанську сили росії удесятеро переважали над українськими.

Водночас росіяни досі не контролюють абсолютно всю територію Луганщини – під контролем ЗСУ залишаються ще кілька сіл.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.