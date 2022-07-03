росія захопила Лисичанськ

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів, повідомляє штаб ЗСУ.

«В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють військові, оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки.

«На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси… Ми повернемося і неодмінно переможемо – йдеться у поавідомленні ЗСУ.

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