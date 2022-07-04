Росіяни переважали вдесятеро, – Гайдай про захоплення Лисичанська

Російські окупанти закріпилися в Лисичанську. Окрім того, вони захопили Білогорівку та Золотарівку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Так, за словами Гайдая, з Лисичанська до останнього дня утримання оборони намагалися вивезти поранених людей та ліквідувати наслідки російських атак. Окупанти зібрали сили з інших напрямків та кинули ї до Лисичанську. Однією з проблем також стало те, що необхідна для витиснення окупантів кількість далекобійної зброї ще не надійшла.

«Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. росіяни переважали вдесятеро. Ця навала руйнувала місто та вбивала людей», – написав він.

Поранених місцевих мешканців евакуйовували до лікарень Дніпра, Львова та Івано-Франківська. Також близько 50 важкопоранених отримують або вже отримали допомогу у медзакладах Донеччини.

«Тих, хто потребував госпіталізації, евакуювали навіть в останній день оборони. Як і рятували місто від полум’я пожежники, коли займалися багатоповерхівки», – йдеться у повідомленні.

За даними Гайдая, наразі в окупованому місті залишаються понад 10 тисяч місцевих мешканці.