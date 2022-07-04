ОСТАННІ НОВИНИ

Росіяни переважали вдесятеро, – Гайдай про захоплення Лисичанська

Анастасія Диняк

|

Російські окупанти закріпилися в Лисичанську. Окрім того, вони захопили Білогорівку та Золотарівку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

 Так, за словами Гайдая, з Лисичанська до останнього дня утримання оборони намагалися вивезти поранених людей та ліквідувати наслідки російських атак. Окупанти зібрали сили з інших напрямків та кинули ї до Лисичанську. Однією з проблем також стало те, що необхідна для витиснення окупантів кількість далекобійної зброї ще не надійшла.

«Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. росіяни переважали вдесятеро. Ця навала руйнувала місто та вбивала людей», – написав він.

Поранених місцевих мешканців евакуйовували до лікарень Дніпра, Львова та Івано-Франківська. Також близько 50 важкопоранених отримують або вже отримали допомогу у медзакладах Донеччини.

«Тих, хто потребував госпіталізації, евакуювали навіть в останній день оборони. Як і рятували місто від полум’я пожежники, коли займалися багатоповерхівки», – йдеться у повідомленні.

За даними Гайдая, наразі в окупованому місті залишаються понад 10 тисяч місцевих мешканці.

Нагадаємо, 3 липня після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

«На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси… Ми повернемося і неодмінно переможемо – наголосили ЗСУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

всі статті
Львівський портал