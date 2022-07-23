Від «хлопка» в окупованому Лисичанську не стало 50 росіян, – Гайдай

В захопленому російськими військами Лисичанську стався вибух у штабі загарбників. Загинули пів сотні окупантів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

«”Хлопок” в окупованому Лисичанську: штаб 6 полку другого армійського корпусу – мінус 50 рашистів. Не треба проводити наради в будівлі суду в таку спеку», – написав він.

Нагадаємо, 3 липня Генштаб офіційно повідомив, що ЗСУ довелося вийти з Лисичанська через переважаючі сили ворога. Таким чином російські окупанти захопили майже всю територію Луганської області.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай стверджував, що в Лисичанську сили росії удесятеро переважали над українськими.

Нещодавно стало відомо, що у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ росія втратила близько 11 тисяч військових, ще орієнтовно 20 тисяч вояк дістали поранення.

Станом на кінець липня російські війська не окупували всю територію Луганської області – під контролем ЗСУ залишаються ще два населені пункти. Бої тривають.

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