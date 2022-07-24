Над Хмельниччиною ППО збила три російські ракети «Каліб»

Повітряні сили України відбили удар,я кий зранку 24 липня російські війська завдали по Хмельницькій області. Про це йдеться у Facebook Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

Близько 09:00 год. росіяни завдали удару з акваторії Чорного моря. Повітряні сили збили три крилаті ракети «Каліб».

«російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу “Калібр” були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Захід”», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що станом на середину липня росія випустила по Україні вже 2960 ракет. На початку травня, тобто трохи більше ніж за два місяці війни, росія випустила по Україні 2014 ракет, на початку червня їхня кількість зросла до 2478, а наприкінці червня – до 2709.

В кінці червня російська армія знову повернулась до тактики масованих обстрілів України. Наприклад, у ніч на 25 червня російські війська випустили по території України 45 ракет. Вони влучили в об’єкти на Житомирщині, Львівщині, Чернігівщині, в Миколаєві.

Тоді Володимир Зеленський заявив, що масовані ракетні й артилерійські обстріли російських військ по Україні – це цілеспрямоване бажання не лише зруйнувати інфраструктуру, а й психологічно тиснути на громадян.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.