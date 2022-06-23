росія випустила по Україні більше 2700 ракет

На 120 день повномасштабної війни, яку почала російська федерація, по Україні країна-агресор випустила 2709 ракет. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час свого звернення до ізраїльських студентів.

«Станом на цей ранок проти України використано вже 2709 ракет. І, враховуючи темп їхнього використання, уже дуже скоро загальна кількість сягне 3000. Це не примітивні ракети. Так, серед них є застарілі ще радянські, навіть 60-х років минулого століття. Але є й сучасні», – зауважив він.

За словами Володимира Зеленського, російська армія обстрілює своїми ракетами Україну і вдень, і вночі. При цьому більшість із них скидають по невійськових обʼєктах: по житлових будинках, підприємствах, цивільній інфраструктурі, просто по мирних українцях. Майже за чотири місяці окупаційні війська зруйнували вже понад 2000 освітніх закладів в Україні.

Водночас він додав, що це – така тактика кремля. російські військові безжально обстрілюють українські міста, аби ніде було чинити спротив.

«Росія стала державою-терористом. На цьому крапка», – підкреслив президент України.

Нагадаємо, на початку травня, тобто трохи більше ніж за два місяці війни, росія випустила по Україні 2014 ракет, на початку червня їхня кількість зросла до 2478.

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