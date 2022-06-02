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росія випустила по Україні вже майже 2500 ракет

Наталя Дуляба

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Майже за 100 днів повномасштабної війни, яку почала росія, країна-агресор випустила по території України вже 2478 ракет. Про це 2 червня сказав президент Володимир Зеленський під час свого звернення до політиків Люксембургу.

«Щодня Україна потерпає від російських ракетних ударів. Лише за вчора росія застосувала 15 різних крилатих ракет. А за весь час із 24 лютого застосовано 2478 ракет. Більшість із них – по цивільній інфраструктурі», – зауважив він.

За словами президента, з початку повномасштабного вторгнення російські війська зайшли у 3620 населених пунктів України. 1017 із них Збройним Силам уже вдалося звільнити.

Проте наразі під контролем окупантів все ще перебуває близько 20% території країни – майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Ця площа втричі більша, ніж території, захоплені військами рф до 24 лютого 2022. Вторгшись у 2014-му, загарбники контролювали понад 43 тисячі квадратних кілометрів (Крим, частину Донецької і Луганської областей).

Також Володимир Зеленський додав, що зараз бойові дії тривають від Харкова, що на сході України, до Миколаєва на півдні. Лінія фронту розтягнулася більше ніж на 1000 км.

«Ми змушені захищатися фактично від усієї російської армії. Всі боєздатні військові формування росії залучені до цієї агресії», – констатував глава держави.

Втім президент підкреслив, що майже за сто днів війни в Україні втрати росії – колосальні. Але незважаючи на це, агресор все ще готовий вбивати і руйнувати далі.

«Окупанти втратили загиблими вже понад 30 тисяч солдатів. Це більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Більше, ніж росія втратила за дві Чеченські війни. Але це не зупиняє росію. Ця держава готова ще втрачати та вбивати людей. Тому що всього лише одна людина в росії хоче не дати нам залишитися такими, якими ми є», – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за офіційними даними станом на 2 червня на війні в Україні загинули близько 30 850 російських військових. Крім того, агресор несе й значні втрати у техніці.

Раніше британська розвідка теж заявила, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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