Масовані обстріли – це прорахований тиск росії на емоції українців, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що масовані ракетні й артилерійські обстріли російських військ по Україні – це цілеспрямоване бажання не лише зруйнувати інфраструктуру, а й психологічно тиснути на громадян. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 25 червня.

«Окупанти збиралися на п’ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на п’ятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для росії нічого не змінює. Це такий етап війни, який є складний морально й емоційно. Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті», – зауважив Володимир Зеленський.

Водночас він підкреслив, що росія спеціально перейшла до масованих обстрілів українських міст і прикордонних районів, аби психологічно тиснути на українців. Втім президент переконаний, що ворогу це не вдасться.

«Це не просто руйнування нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців. І кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами», – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, у ніч на 25 червня російські війська випустили по території України 45 ракет. Вони влучили в об’єкти на Житомирщині, Львівщині, Чернігівщині, в Миколаєві.

Рано-вранці 26 червня окупанти ракетою влучили у житлову багатоповерхівку в Києві. Під завалами є люди.

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