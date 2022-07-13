росія випустила по Україні вже майже 3000 ракет

За 140 днів війни, яку веде росія, вона випустила по території України вже 2960 ракет. Про це 13 липня сказав президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників конференції «Азійське лідерство» у Сеулі.

Володимир Зеленський підкреслив, що росія умисно здійснює ракетний терор, аби залякати українців і вигнати їх із рідних міст і сіл.

«2960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об’єкти», – сказав він.

Крім ракетного тероризму, на думку Зеленського, тактикою кремля є й артилерія, яка бере у заручники цілі українські міста.

«російська армія організовує свій наступ так, щоб її гармати й реактивна артилерія могли бити по звичайних житлових районах звичайних міст. Наприклад, саме це було метою окупантів навесні, коли вони рухалися від північного кордону нашої держави до столиці, щоб мати можливість або знищити Київ з артилерії, або шантажувати нас таким знищенням. Українська армія вибила росіян із північних територій, але окупанти залишаються на сході та півдні й будують свій наступ так само, щоб у прицілах їхніх гармат і в досяжності для систем залпового вогню були звичайні будинки», – резюмував глава держави.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що жодне місто у світі не має бути в заручниках в артилерії і кожен народ, який тероризують ракетами, має отримати належну допомогу й захист.

Нагадаємо, на початку травня, тобто трохи більше ніж за два місяці війни, росія випустила по Україні 2014 ракет, на початку червня їхня кількість зросла до 2478, а наприкінці червня – до 2709.

В кінці червня російська армія знову повернулась до тактики масованих обстрілів України. Наприклад, у ніч на 25 червня російські війська випустили по території України 45 ракет. Вони влучили в об’єкти на Житомирщині, Львівщині, Чернігівщині, в Миколаєві.

Тоді Володимир Зеленський заявив, що масовані ракетні й артилерійські обстріли російських військ по Україні – це цілеспрямоване бажання не лише зруйнувати інфраструктуру, а й психологічно тиснути на громадян.

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