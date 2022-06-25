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росія випустила по Україні 48 крилатих ракет за ніч, – Подоляк

Ольга Денисяка

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Впродовж ночі 25 чеврня російські війська запустили по території України 48 крилатих ракет. Про це повідомив в Твіттері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк наголосив, що ракети запускали лише по цивільних об’єктах. На його думку, росія вдалась до такої масової атаки, аби залякти Україну.

«48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об’єктах… Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає…», – написав Подоляк.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 25 червня російські війська завдали ракетного удару по селищу Десна в Чернігівській області. З території Білорусі випустили 20 ракет. Також російські війська випустили по Житомирській області близько 30 ракет. Крім того, окупанти завдали  ракетного удару по військовому об’єкту в Яворівському районі Львівщини. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

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