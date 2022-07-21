Росіяни планують зберігати боєприпаси та техніку у енергоблоках ЗАЕС

Російські окупанти бояться обстрілів ЗСУ, тому вимагають у працівників захопленої Запорізької АЕС надати доступ до машинних зал на енергоблоках станції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Енергоатому».

Так, російські військові вимагають від адміністрації атомної електростанції відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там військовий арсенал. Окупанти планують зберігати там танки, вантажівки, зброю та боєприпаси.

За даними «Енергоатому», так росіяни перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків..

«Таким чином, російські окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС! Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції», – наголосили фахівці.

Нагадаємо, окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня. Вона досі перебуває під контролем російських військ.

Війська РФ обстрілювали ЗАЕС, через що була загроза вибуху. Цей напад Україна розслідує як теракт і екоцид.

На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Запчастини та витратні матеріали практично відсутні.

Російські військові чинять значний психологічний тиск на працівників станції. Наприклад, напередодні 9 травня їх змушувати вішати у кабінетах портрети Путіна, а нещодавно стало відомо, що окупанти розстріляли співробітника АЕС просто у його домі.

18 липня, росіяни у невідомому напрямку вивезли представників керівного персоналу станції — заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна і майстриню цеху дезактивації Олену Рябцеву.