США передадуть Україні додаткові HIMARS

Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть додаткові системи HIMARS. Про це 19 липня оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Європейська правда.

«Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена», – сказав він.

Кірбі уточнив, що до нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи HIMARS, «які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою», а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.

Як писав Львівський портал, перші РСЗВ HIMARS надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали США, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Передачу ЗСУ HIMARS США анонсували на початку червня у межах пакету допомоги на 700 мільйонів доларів. Початково планували надати чотири такі системи.

Станом на початок липня Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів. Разом із тим в останньому пакеті допомоги Штатів на 400 мільйонів доларів передбачені, зокрема, ще 4 такі системи та боєприпаси до них. Таким чином на озброєнні ЗСУ будуть уже 12 HIMARS.

Нещодавно Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі відзначив, що ЗСУ ефективно застосовують HIMARS. Як українські військові працюють із цими системами, дивіться тут.

Також глава Міноборони Олексій Резніков заявив про впевненість, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км.

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