Путін знову намагається шантажувати Європу газом

Президент РФ Путін заявив, що вже з липня постачання газу до Європи може скоротитися і запропонував «альтернативу». Про це пише Радіо Свобода.

Так, в Москві заявили, що постачання газопроводом «Північний потік» можуть скоротити вже наступного тижня. Однак у Росії запропонували альтернативу для Європи – запуск газопроводу «Північний потік-2». Зауважимо, проєкт другого потоку призупинили через повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Російський «Газпром» планує розпочати ремонт газоперекачувального агрегату, після чого потужність «Північного потоку» знизиться до 30 мільйонів кубометрів на добу – це 1/5 від його проектної потужності.

Путін закликав Німеччину передати Росії турбіну, яка затримується Канадою через санкції. За його словами, так постачання можна буде утримувати на більшому рівні. В Україні це назвали «абсолютним шантажем».

«Там є вісім турбін і на сьогодні працюють тільки три. Це абсолютно не пов’язано з тою турбіною, яка перебуває в Канаді. Ми розуміємо, що це є черговий шантаж», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Окрім того, Путін продовжує шукати можливості запустити «Північний потік-2». Газопровід не сертифікований німецькою владою. Проти відновлення проекту виступають правлячі партії Німеччини та більшість опозиції.

У Німеччині звинувачують Москву у використанні питання постачання газу, як зброї проти Європи. Ці поставки забезпечували приблизно до 40% газу ЄС. Німецька промисловість попереджає, що дефіцит палива може призвести до рецесії.

Нагадаємо, 22 лютого 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено.

Також «Газпром» оголосив про призупинення постачання газу данській компанії Orsted Salg & Service A/S та німецькій Shell Energy Europe Limited, яка зареєстрована в Лондоні. Причиною стала несплата рахунків в рублях, як цього вимагала Росія.

Як повідомляв Львівський портал раніше, у четвер, 31 березня, Путін підписав указ про новий порядок розрахунків за постачання природного газу з «недружніми країнами». Для оплати рахунків за постачання газу західні країни мають відкрити рублеві рахунки у російських банках.

Уряд Німеччини одразу заявив, що готовий до газової суперечки з Росією та не збирається дотримуватися нових вимог. Інші країни «Великої сімки» також наголосили, що подібні вимоги неприпустимі для них.

П’ятниця, 1 квітня, мала стати кінцевим терміном покупки російського газу за попередніми договорами. З цього дня Європа мала оплачувати газ рублями. Однак російський газ продовжив надходити у Європу, попри вимоги Путіна платити рублями.

Окрім того, виконавча директорка з питань міжнародних справ і кліматичного фінансування при Європейській комісії Еліна Бардрам заявила, що ЄС тимчасово повернеться до використання вугільних електростанцій, щоб компенсувати нестачу російського газу.