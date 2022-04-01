Росія продовжує постачати газ не за рублі

Російський газ продовжує надходити у Європу, попри вимоги Путіна платити рублями. Про це пише Reuters.

П’ятниця, 1 квітня, мала стати кінцевим терміном покупки російського газу за попередніми договорами. З цього дня Європа мала оплачувати газ рублями, або Росія перекрила б постачання.

У Москві пояснили це тим, що указ не вплине на поставки, які вже були оплачені, це стане проблемою лише після того, як у другій половині квітня настане час нових платежів.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, Путін підписав указ про новий порядок розрахунків за постачання природного газу з «недружніми країнами». Для оплати рахунків за постачання газу західні країни мають відкрити рублеві рахунки у російських банках.

Уряд Німеччини одразу заявив, що готовий до газової суперечки з Росією та не збирається дотримуватися нових вимог. Інші країни «Великої сімки» також наголосили, що подібні вимоги неприпустимі для них.

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