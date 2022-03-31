Путін підписав указ про оплату газу рублями

У четвер, 31 березня, Путін підписав указ про новий порядок розрахунків за постачання природного газу з «недружніми країнами». Про це пише Суспільне.
Для оплати рахунків за постачання газу західні країни мають відкрити рублеві рахунки у російських банках. Уповноваженим для відкриття рублевих рахунків призначено «Газпромбанк».
«Ми пропонуємо контрагентам із таких країн зрозумілу та прозору схему. Щоб придбати російський природний газ, вони мають відкрити рублеві рахунки у російських банках. Саме з цих рахунків вестиметься оплата газу, поставленого з завтрашнього дня, з 1 квітня поточного року», – сказав Путін.
З країнами, які відмовляться виконувати вимоги, Росія розриватиме контракти.
«Нам ніхто нічого безплатно не продає, і ми теж не збираємося займатися благодійністю. Тобто чинні контракти буде зупинено», – заявив він.
Нагадаємо, раніше країни «Великої сімки» вже відхилили вимогу Росії платити за газ рублями.
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Анастасія Диняк