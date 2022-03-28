Країни «Великої сімки» відхилили вимогу Росії платити за газ рублями

Міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек заявив, що оплата в рублях є неприпустимою для усіх країн «Великої сімки». Про це пише The Washington Post.

У п’ятницю, 25 березня, відбулася зустріч представників Франції, Німеччини, Італії, Японії, США, Великобританії та Канади. Також на зустрічі були присутні представники Європейського Союзу.

«Оплата в рублях неприпустима, і ми будемо закликати постраждалі компанії не виконувати вимоги Путіна», – наголосив Роберт Хабек.

Зауважимо, минулого тижня Путін оголосив, що Росія відтепер вимагатиме від «недружніх» країн платити за природний газ лише в російській валюті.

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