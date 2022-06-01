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«Газпром» припинив постачання газу до Німеччини та Данії

Анастасія Диняк

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З середи, 1 червня, російська компанія «Газпром» припинила постачання газу компаніям Shell Energy Europe Ltd та Orsted. Про це повідомили у пресслужбі російської корпорації.

«Газпром» оголосив про призупинення постачання газу данській компанії Orsted Salg & Service A/S та німецькій Shell Energy Europe Limited, яка зареєстрована в Лондоні. Причиною стала несплата рахунків в рублях, як цього вимагала Росія.

За даними «Газпрому», у 2021 року Росія транспортувала компанії Orsted 1,97 мільярдів кубометрів газу, що становило 2/3 загального об’єму споживання газу в Данії. Компанія Shell Energy Europe Ltd отримувала до 1,2 мільярдів кубометрів газу на рік.

Нагадаємо, 21 травня російський «Газпром» зупинив експорт газу до Фінляндії, адже країна відмовилася платили за постачання російського газу в рублях.

Як повідомляв Львівський портал раніше, у четвер, 31 березня, Путін  підписав указ про новий порядок розрахунків за постачання природного газу з «недружніми країнами». Для оплати рахунків за постачання газу західні країни мають відкрити рублеві рахунки у російських банках.

Уряд Німеччини одразу заявив, що готовий до газової суперечки з Росією та не збирається дотримуватися нових вимог. Інші країни «Великої сімки» також наголосили, що подібні вимоги неприпустимі для них.

П’ятниця, 1 квітня, мала стати кінцевим терміном покупки російського газу за попередніми договорами. З цього дня Європа мала оплачувати газ рублями. Однак російський газ продовжив надходити у Європу, попри вимоги Путіна платити рублями.

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