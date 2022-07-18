В родині вбитого військового рф виявили холодильник із України

У сюжет про сім’ю вбитого окупанта, яка проживає у Сибіру, потрапив холодильник, викрадений рашистом в Україні. Матеріал Ірини Шіхман під назвою «Грошей дали тільки на труну та пам’ятник» опублікували у мережі.

Дії розгортаються в робочому селищі Чунський Іркутської області РФ, що у Сибіру, за 4500 км від України. На відео сестра рашиста жаліється на невиплату їм компенсації за його смерть. Наприкінці у кадр потрапив холодильник із українською наліпкою про повну гарантію на 2 роки.

У коментарях під відео люди активно обговорюють факт мародерства, який ненароком потрапив у об’єктив камер.

Раніше Львівський портал повідомляв, що рашистські командири додому відправляють техніку з окупованих територій України. Солдати рф неодноразово вихвалялися награбованим. Родичі окупантів роблять бізнес на награбованому в Україні.

Награбоване на Херсонщині майно окупанти відправляють у Крим.

По Білорусі росіяни їздять на авто, вкрадених в Україні. Російські військові-мародери знімають навіть обручки.

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