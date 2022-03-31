Російські військові-мародери знімають навіть обручки

Українські захисники, які обороняють Маріуполь від окупантів, ліквідовували російського військового-мародера. Про це повідомили бійці полку «Азов» на своїй сторінці у Telegram-каналі.

За даними азовців, у одного з вбитих російських військових виявлено долари США та велику кількість різноманітних золотих прикрас, серед яких і обручки різних розмірів.

«Ми знаємо, що в тимчасово захоплених районах міста ці злочинці грабують квартири цивільних, вбивають та ґвалтують жителів міста. Тепер цих покидьків стало менше. Всі цінні речі, які бійці «Азову» знаходять у путінських найманців, повертають власникам, а якщо таких не вдасться розшукати то їх передадуть на допомогу біженцям з Маріуполя – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ також повідомили про ліквідацію ще одного російського військового, при якому виявили гроші та коштовності.

Як відомо від початку вторгнення росії в Україну Маріуполь опинився у блокаді російських військ, які відкрили вогонь проти мирного населення.

Раніше Львівський портал повідомляв, що російські війська не лише вбивають, а й ґвалтують мирне населення України.

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