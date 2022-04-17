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Награбоване на Херсонщині майно окупанти відправляють у Крим

Ольга Денисяка

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Награбоване у мешканців Херсонській області майно російські окупанти відправляють до тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у Facebook уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

«Загарбники не допускають до області гуманітарні вантажі, а награбоване майно, продукти харчування, сільськогосподарську техніку та обладнання відправляють до тимчасово окупованого Кримського півострова», – заявила Денісова.

Омбудсменка повідомила про супутникові знімки компанії Planet Lab, на яких видно, що за час окупації на херсонському міському цвинтарі з’явились щонайменше 824 нові могили.

За інформацією Людмили Денісової, у Херсоні російські окупанти поширюють серед містян листівки з закликами до колаборації з ворогом та називають винними в агресії самих українців та обрану ними владу. Через агітаційні матеріали рашисти намагаються переконати цивільних мешканців у тому, що росія діє «на благо українців».

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