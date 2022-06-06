Родичі окупантів роблять бізнес на награбованому в Україні

Родичі російських окупантів намагаються заробляти на намародереному в Україні, однак у них крадуть їхні ж співвітчизники. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового, який бере участь у війні на території України, з дружиною. Жінка скаржиться, що росіяни крадуть речі один в одного.

«Вчора дружина Вови мікрохвильовку забрала, вентилятор, кавомолку, мультиварку», – розказує жінка.

Також вона додає, що не все награбоване залишають родичам окупантів.

«Три телевізори в коробці і один без коробки. Той, що без коробки, їй віддали, а от інших немає», – йдеться в розмові.

Співрозмовниця російського військового занепокоєна, що у них крадуть речі та просить чоловіка розібратися.

Нагадаємо, раніше цінності, накрадені в Україні, у російських вояк-мародерів почала відбирати ФСБ Росії. За це солдат обіцяють не притягувати до кримінальної відповідальності.

Російські окупанти, які воюють в Україні, вихваляються своїм родичам, що вже навчилися «грамотно мародерити» і переконують, що у них ніхто нічого не відбере.

Після катастрофічних втрат в Україні для відновлення боєздатності військових частин російське командування всілякими методами намагається залучити росіян до проходження військової служби за контрактом. Окупантам обіцяють високу зарплатню, соціальні пільги та можливість безкарного грабунку та мародерства.