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Скільки командири додому відправили техніки, – окупанти надалі обкрадають українців

Анастасія Диняк

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Російські військові на тимчасово окупованих територіях одразу ж починають ходити по будинках місцевих мешканців та красти речі. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта з дружиною. Чоловік розповідає їй, що встиг вкрасти у місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях України.

Окрім того, росіянин з захопленням розповідає, в яких будинках живуть звичайні українці і заздрить командирам, адже вони встигли винести більше чужого майна. Сам окупант вихваляється новим вкраденим телевізором.

«Пару будинків вскривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він в коробці стояв. Коробку відкрив – ніфіга собі! Я його дістав і пішов. Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього… Там, мама рідна! Ти навіть уявити собі не можеш, скільки всього. Цей мій телевізор це крапля в морі», – розповідає він.

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