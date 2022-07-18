У ЗСУ пояснили, чому росіяни почали випускати ракети з комплексів С-300

російські окупаційні війська випустили по Україні вже 3000 ракет. Ворог застосовує усі типи ракетного озброєння, в тому числі й зенітні, якими б’є із ППО-комплексу С-300. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Станом на 18 липня кількість випущених росіянами по Україні ракет перетнула позначку у 3000. Йдеться про ракети різних типів: і про крилаті ракети, і про авіаційні – класу «повітря-поверхня», і про ракети оперативно-тактичних комплексів («Точка-У», «Іскандер»), а також про ракети «Онікс» берегового комплексу «Бастіон».

«Окупанти застосовують проти України весь арсенал наявного озброєння. Наша земля фактично стала полігоном для випробування сучасних російських ракет, а також і застарілих, які були розроблені та виготовлені ще за часів СРСР», – резюмують українські військові.

Разом із тим окупанти все частіше стали застосовувати по позиціях ЗСУ та цивільних об’єктах старі радянські ракети такі як Х-59, Х-22, Х-31 та інші.

А протягом останніх тижнів російський агресор почав бити по наземних цілях ще й зенітними ракетами із комплексу С-300, який призначений для знищення повітряних цілей.

Так виглядає російський комплекс С-300

С-300 може працювати як по повітряних, так і по наземних й надводних цілях. Щоправда, ураження об’єктів не буде таким руйнівним, як при роботі типових вогневих засобів по землі.

Так, бойова частина зенітних ракет вражає неброньовані цілі (фюзеляжі літаків) тисячами елементів.

Зенітні керовані ракети, які випускає рф із С-300

Те, що загарбники з рф почали обстрілювати наземні цілі в Україні такими зенітними ракетами, на думку фахівців ЗСУ, свідчить про те, що вони заощаджують сучасне технологічне озброєння.

«Зенітні керовані ракети до комплексу ЗРК С-300 окупанти, ймовірно, мають у надлишку, тому й використовують у прифронтових зонах. Наразі мова йде про миколаївську та харківську операційні зони», – додають у Повітряних силах.

Нагадаємо, на початку травня, тобто трохи більше ніж за два місяці війни, росія випустила по Україні 2014 ракет, на початку червня їхня кількість зросла до 2478, наприкінці червня – до 2709, а в середині липня – до 2960.

В кінці червня російська армія знову повернулась до тактики масованих обстрілів України. Наприклад, у ніч на 25 червня російські війська випустили по території України 45 ракет. Вони влучили в об’єкти на Житомирщині, Львівщині, Чернігівщині, в Миколаєві.

Тоді Володимир Зеленський заявив, що масовані ракетні й артилерійські обстріли російських військ по Україні – це цілеспрямоване бажання не лише зруйнувати інфраструктуру, а й психологічно тиснути на громадян.

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Фото: Вікіпедія, Повітряні сили ЗСУ