HIMARS допомогли стабілізувати ситуацію на фронті, – Залужний

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. В цьому їм, зокрема, допомогло вчасне прибуття систем HIMARS. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

«Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожих пунктах управління, складах зберігання боєприпасів та палива», – написав він.

Валерій Залужний додав, що поспілкувався з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час розмови він розповів про ситуацію на фронті, також сторони синхронізували запити України.

Як писав Львівський портал, перші РСЗВ HIMARS надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали США, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Передачу ЗСУ HIMARS США анонсували на початку червня у межах пакету допомоги на 700 мільйонів доларів. Початково планували надати чотири такі системи.

Станом на початок липня Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів. Разом із тим в останньому пакеті допомоги Штатів на 400 мільйонів доларів передбачені, зокрема, ще 4 такі системи та боєприпаси до них. Таким чином на озброєнні ЗСУ будуть уже 12 HIMARS.

Нещодавно Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі відзначив, що ЗСУ ефективно застосовують HIMARS. Як українські військові працюють із цими системами, дивіться тут.

Також глава Міноборони Олексій Резніков заявив про впевненість, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км.

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